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2026 FIFA Dünya Kupası... Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1 Berabere Kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan maçta Suudi Arabistan ile Uruguay, 1-1 berabere kaldı.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını, Suudi Arabistan Al Amri'nin 41. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Uruguay ise aradığı golü 80. dakikada Maxi Araujo ile buldu ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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