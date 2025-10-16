Suudi Arabistan, Mekke'de Kral Selman Kapısı Projesini Başlattı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de Mescid-i Haram çevresinde konut, kültür ve hizmet imkanları sağlamak için "King Salman Gate" (Kral Selman Kapısı) projesi başlattı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Veliaht Prens Bin Selman, Mekke'de Mescid-i Haram civarında 12 milyon metrekarelik bir alanda inşa edilecek yenileme projesini duyurdu.

Mescid-i Haram çevresinde konut, kültür ve hizmet olanaklarının sağlanmasının hedeflendiği proje, Mekke'nin altyapısını geliştirmeyi, kutsal toprakları ziyaret edenler için hizmet kalitesini yükseltmeyi, dini ve kültürel yolculuklarını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Proje, iç ve dış alanlarda yaklaşık 900 bin kişilik ibadet alanı kapasitesinin yanı sıra Mescid-i Haram çevresine modern konut, kültür ve hizmet tesislerinin kazandırılmasını ve şehirde sunulan mevcut hizmetlerin geliştirilmesini hedefliyor.

Bu girişimle hacılar ve ziyaretçiler için 19 bin metrekarelik kültür ve miras alanının da restore edilerek Mekke'nin kültürel ve tarihi dokusunun korunması planlanıyor.

Projeyle ayrıca, toplu taşıma ağlarına kesintisiz bağlantı ile Mescid-i Haram'a kolay erişimin sağlanması amaçlanıyor.

King Salman Gate Projesi, Suudi Arabistan'da kamu yatırım fonu şirketi olan ve Veliaht Prens Bin Selman'ın da Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Rua el-Haram el-Mekki tarafından geliştiriliyor.