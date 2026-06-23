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Suudi Arabistan'ın Ham Petrol İhracatı Nisanda Rekor Seviyeye Geriledi

Suudi Arabistan'ın Ham Petrol İhracatı Nisanda Rekor Seviyeye Geriledi
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Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı, mart ayındaki düşüşün ardından nisan ayında da gerileyerek günlük 3,986 milyon varile indi ve Ocak 2002'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

RİYAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın mart ayındaki düşüşünü sürdüren ham petrol ihracatı, nisan ayında Ocak 2002'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ortak Kuruluşlar Veri Girişimi (JODI) tarafından pazartesi günü açıklanan güncel verilere göre, bir önceki ay günlük 4,974 milyon varil olan Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı, nisan ayında 3,986 milyon varil seviyesine geriledi.

Verilere göre, şubat ayında günlük 7,276 milyon varil olan Suudi ham petrol ihracatı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması nedeniyle, mart ayında yüzde 30'un üzerinde düşüş kaydetti.

Veriler ayrıca, Suudi ham petrol üretiminin nisan ayında, bir önceki ayki günlük 6,967 milyon varilden 6,316 milyon varile gerileyerek, JODI'nin Suudi verilerini kaydetmeye başladığı Ocak 2002'den bu yana en düşük seviyesine ulaştığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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