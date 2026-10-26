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Suudi Arabistan askeri harcamalarda yerelleşmeyi 2025 sonunda yüzde 27,30'a taşıdı

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Suudi Arabistan askeri harcamalarda yerelleşmeyi 2025 sonunda yüzde 27,30'a taşıdı
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Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Otoritesi, askeri harcamaların yerelleşme oranının 2025 sonunda yüzde 27,30'a yükseldiğini açıkladı. Otorite, yerel içeriğin harcamaların yüzde 40,91'ini oluşturduğunu ve sektörün GSYH'ye 7,468 milyar riyal katkı verdiğini duyurdu.

RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'da 2024 yılında yüzde 24,89 olan askeri harcamaların yerelleşme oranı 2025 sonu itibarıyla yüzde 27,30'a yükseldi.

Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Otorite Kurumu pazar günü başkent Riyad'da düzenlenen Askeri Sanayiler Forumu'nda yaptığı açıklamada, yerel içeriğin askeri harcamaların yüzde 40,91'ini oluşturduğunu, askeri sanayi sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılaya 7,468 milyar Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 1,99 milyar ABD doları) katkıda bulunduğunu duyurdu.

Kurum, ülkenin 2030 yılına kadar askeri harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerelleştirme hedefi doğrultusunda ilerleme kaydettiğine dikkat çekti.

Kurumun Başkan Vekili Bender el-Hureyf, iç talebi karşılayabilecek, bölgesel pazarlara hizmet verebilecek ve ihracatı destekleyebilecek bir sanayi altyapısı inşa ettiklerini söyledi.

Hureyf, sektöre yönelik düzenleyici ve yasal çerçeveyi güçlendirmek, yatırımları kolaylaştırmak, uluslararası ortaklıkları genişletmek ve teknoloji ve bilgi transferini desteklemek üzere çalıştıklarını belirtti.

Forumda ayrıca askeri sanayi sektörüne yönelik finansman imkanlarını artırmak amacıyla kurum ile Suudi Arabistan bankaları arasında dört mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: Xinhua
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