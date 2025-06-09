Suruç'ta Kuyumcu Soygununa Çalışan Şüpheliler Kaçtı

Suruç'ta Kuyumcu Soygununa Çalışan Şüpheliler Kaçtı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maskeli 3 şüpheli, kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı fakat çevre esnafın müdahalesiyle kaçmak zorunda kaldılar. Olayda şüpheliler, pompalı tüfekle havaya ateş açarak uzaklaştı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, maskeli 3 şüpheli, motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını pompalı tüfekle soymaya çalıştı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle kaçan şüpheliler, bu sırada silahlarını düşürdü.

Olay, Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli 3 şüpheli, pompalı tüfeklerle iş yerindeki altınları çalmak istedi. Şüphelilerin dükkana girdiğini fark eden çevre esnafı, müdahalede bulundu. Esnafın tepkisi üzerine paniğe kapıldığı öne sürülen şüpheliler, havaya ateş açıp motosikletle kaçtı. Uzaklaşırken motosikletin dengesini kaybedip yere düşen şüpheliler, bu kez yaya olarak kaçtı. Kaçarken ellerindeki tüfeği de düşüren şüpheliler, ara sokaklara girip izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarından, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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