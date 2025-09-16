Haberler

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İç savaşın sona ermesinin ardından Türkiye'den dönen Suriyeliler memleketlerine gidiyor.

ÜLKELERİNE dönmek isteyen Suriyeliler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönen Muhammet Elsalih (26) iç savaş nedeniyle 9 yıl önce sığındığı ve çok sevdiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını belirterek, " Suriye'de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, bize destek oldular, bizi misafir ettiler. Ülkemizde yeniden hayata başlayacağız. Orada aileme kavuşacağım" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Muhammed Şıho (25) ise ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, "8 yıl önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de yaşadığım sürede her şey çok güzeldi. Türk halkına teşekkür ediyorum. Türk halkı bize iş verdi, bizi aileden biri olarak gördü. Bunun için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hem suçlu hem güçlü! Cezaevinden izinli çıkan şahıs, polise böyle beddua etti

Cezaevinden izinli çıkmıştı, hiç olmadık şekilde yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.