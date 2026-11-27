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ŞAM, 27 Kasım (Xinhua) -- Suriye ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ülkeye geri dönenlerin, yerinden edilmiş kişilerin ve diğer savunmasız grupların iş bulmalarına ve düzenli gelir elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla bir istihdam programı başlattı.

Suriye'nin ulusal haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Ruba Jaradat perşembe günü bölgesel bir çalışma forumunda Masarat programını başlatmak üzere anlaşma imzaladı.

Program kadınlar ve gençlerin yanı sıra engellileri de hedefliyor.

ILO ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından hazırlanan ve mayıs ayında yayımlanan değerlendirmeye göre, ülkelerine geri dönen Suriyelilerin yüzde 80'inden fazlası işsiz durumda. Halep, Humus, Dera ve Şam Kırsalı bölgelerinde 25 Aralık 2024 ile 13 Şubat 2025 tarihleri arasında 5.335 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, geri dönenlerin birçoğunun daha önce başta Lübnan olmak üzere yurtdışında çalıştığını ortaya koydu.

Değerlendirmede, mesleki yeterlilik belgelerinin bulunmaması ve belirli iş alanlarına yönelik beceri eksiklikleri istihdamın önündeki engeller olarak sıralandı. İnşaat, tarım ve imalat sektörleri ise katılımcıların daha önce çalıştıkları veya iş bulabilecekleri en yaygın sektörler arasında yer aldı.

BMMYK, Beşar Esad hükümetinin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından geçen iki yılda yaklaşık 3,8 milyon mültecinin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişinin kendi yerleşim yerlerine geri döndüğünü bildirmişti.

İki gün süren forumda, komşu ülkelerin çalışma bakanlarının yanı sıra işveren ve çalışan temsilcileri bir araya geldi. Görüşmelerde gönüllü geri dönüş, istihdam yaratılması, sosyal koruma ve Suriye'nin ekonomik toparlanmasında özel sektörün rolü ele alındı.

Kaynak: Xinhua