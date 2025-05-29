Suriye-Türk Lojistik Şirketi ve Aras Kargo'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması

Suriye-Türk Lojistik Şirketi ve Aras Kargo'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması
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Suriye-Türk Lojistik Şirketi ile Aras Kargo, Suriye içi ve uluslararası kargo lojistik hizmetlerini geliştirmek amacıyla stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma, ihracat kanallarının açılmasını ve lojistik sektörünün canlanmasını hedefliyor.

(ANKARA) - Suriye-Türk Lojistik Şirketi (STL) ile Türkiye merkezli Aras Kargo arasında, Suriye içi ve uluslararası kargo lojistik hizmetlerini geliştirmeye yönelik "Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalandı. Bu anlaşmayla hem Suriye içi hem de uluslararası kargo hizmetlerinin genişletileceği, ihracat kanallarının açılacağı ve lojistik sektörünün canlandırılacağı belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, STL ile Türkiye merkezli Aras Kargo arasında, Suriye içi ve uluslararası kargo lojistik hizmetlerini geliştirmeye yönelik "Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

Anlaşmanın, STL'nin modern teknolojilere ve uluslararası ortaklıklara dayalı entegre bir lojistik sistemi kurma vizyonu doğrultusunda yapıldığı ve kargo hizmetlerinin tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde genişletilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Buna göre, anlaşma kapsamında, Aras Kargo uluslararası güzergahlarda Suriye'ye yönelik yük taşımacılığını üstlenecek; STL ise, sevkiyatların yerel yönetimini gerçekleştirecek.

Ortaklık, Suriyeli şirketlerin küresel platformlara erişimini sağlamayı, Suriye ürünleri için uluslararası ağlar aracılığıyla ihracat kanalları açmayı ve yerel tedarik zincirlerini kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu anlaşmanın, taşımacılık maliyetlerini düşürmeye, lojistik sektöründe yeni iş fırsatları yaratmaya ve malzeme ile ürünlerin etkin akışı yoluyla yeniden inşa faaliyetlerine destek sağlamaya katkıda bulunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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