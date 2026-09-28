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Suriye Petrol Şirketi, Irak'a benzin nakline Banyas terminali üzerinden başladı

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Suriye Petrol Şirketi, Irak'a tedarik edilen benzinin Banyas petrol terminali üzerinden nakliyatına başladı. SANA'ya göre uygulama, üç aylık anlaşma kapsamında, Hürmüz Boğazı'yla ilişkili istikrarsızlık nedeniyle bölgesel enerji akışları kesintiye uğradığı için başlatıldı.

BANYAS, 28 Eylül (Xinhua) -- Suriye'nin batısındaki Tartus vilayetine bağlı Banyas kentindeki akaryakıt dolum tesisi, 27 Eylül 2026.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın pazar günü bildirdiğine göre Suriye Petrol Şirketi, üç aylık yenilenebilir bir anlaşma kapsamında Irak'a tedarik edilen benzinin Banyas petrol terminali üzerinden nakliyesine başladı. Uygulamanın, Hürmüz Boğazı'yla ilişkili istikrarsızlık nedeniyle bölgesel enerji akışlarının kesintiye uğraması üzerine başlatıldığı belirtildi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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