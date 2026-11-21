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Mısır ile Suriye arasında 15 yıldır yapılamayan doğrudan uçuşların 5 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Suriye Havayolları'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye Havayolları'nın 5 Aralık'tan itibaren Şam ile Kahire arasında düzenli ve doğrudan uçuş seferleri düzenlemeye başlayacağı belirtildi.

Kahire ile Halep arasındaki doğrudan uçuş seferlerinin de 7 Aralık'ta başlayacağı ifade edildi.

Bu adımın Suriye ile Mısır arasındaki hava ulaşımını güçlendirmek, yolculara ilave seçenekler sunmak ve Suriye havalimanlarına gidiş-dönüş hava ulaşım ağını genişletmek amacıyla atıldığı kaydedildi.

Mısır ile Suriye arasında 2011'den bu yana kesintiye uğrayan doğrudan uçuşların yeniden başlatılması amacıyla 18 Kasım'da iki ülkenin sivil havacılık bakanları arasında protokol imzalanmıştı.

Mısır ile Suriye arasındaki düzenli doğrudan uçuşlar, 2011'de Suriye'de Beşşar Esed rejiminin halk protestolarına yönelik müdahaleleriyle başlayan çatışmaların ardından kesintiye uğramıştı.

Kaynak: AA