Suriye Dışişleri Bakanlığı: "Suriye Devlet Başkanı Şara, Gelecek Hafta Önce Bae'yi, Sonrasında Türkiye'yi Ziyaret Edecek"

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed el Şara'nın gelecek hafta, önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini daha sonra Türkiye'yi ziyaret edeceğini" duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed el Şara'nın "bu ziyaretlerinde, ülkenin yeniden inşasının ilerletilmesi, bölgesel bağların güçlendirilmesi ve güvenlik çabalarının desteklenmesine odaklanacağı" vurgulandı.

Suriyeli yetkililer, görüşmelerde, mali yardımın güvence altına alınması, ticaret anlaşmaları yapılması ve yıllardır süren çatışmalardan dolayı ülkenin istikrara kavuşturulması için planlar yapılacağını söyledi.

Şara, geçen şubat ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Şara'nın bu ziyaretinde, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve iki lider, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası ve güvenlik koordinasyonu gibi konuları ele almıştı. Bu seferki gündemin ekonomik iyileşme, sınır güvenliği ve ortak terörle mücadele girişimleri olması bekleniyor.

Ahmed El Şara, ocak ayında ülkenin geçici Devlet Başkanlığını üstlenmesinden bu yana, ilk yurt dışı gezisini aynı ay Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Şara, ikinci Körfez ziyaretini BAE'ye yapacak.