Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: "(Kuzeydoğunun entegrasyonu) Malesef SDG'den herhangi bir irade görmedik"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 10 Mart mutabakatına ilişkin ciddi bir irade ortaya koymadığını ve somut bir adım atmadığını söyledi.

Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şeybani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin 10 Mart mutabakatını uygulamadığını belirtti.

"(Kuzeydoğunun entegrasyonu) Malesef SDG'den herhangi bir irade görmedik." ifadesini kullanan Şeybani, SDG'nin somut bir adım atmadığını ve oyalama politikası izlediğini kaydetti.

Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerde, başta ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliği, istihbarat ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ile mültecilerin geri dönüşü konularının ele alındığını söyledi.

Görüşmelerde ayrıca terörizmle mücadele, DEAŞ ile mücadele, örgütün Suriye'de yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi başlıklarının da görüşüldüğünü belirten Şeybani, bu alanlarda eşgüdümün artırılmasının önemine dikkati çekti.

Suriye'de entegrasyon sürecine de değinen Şeybani, 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın, Suriye'nin ulusal bütünlüğünü güçlendirme ve ülke topraklarını diyalog, ortak kaygıların anlaşılması ve medeni yöntemlerle birleştirme iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Ancak geçen süre zarfında ve bugün itibarıyla SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin söz konusu anlaşmayı hayata geçirme konusunda gerçek ve ciddi bir irade ya da somut bir adım attığının görülmediğini, aksine sistematik bir oyalama sürecinin yaşandığını dile getirdi.

Şeybani, son dönemde entegrasyon sürecini canlandırmaya yönelik, özellikle askeri boyuta ilişkin bir önerinin gündeme geldiğini belirterek, "Bu öneri Savunma Bakanlığımız tarafından hazırlanmış, karşı tarafın cevabı dün tarafımıza ulaşmıştır." dedi.

Söz konusu yanıtın şu anda detaylı şekilde incelendiğini kaydeden Şeybani, sürecin ulusal çıkarlara nasıl hizmet edeceğinin değerlendirildiğini vurgulayarak, "(Suriye'nin kuzeydoğusu) Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının entegrasyonun fiilen hayata geçirilmesi, Suriye topraklarının tek ve bölünmez bir bütün olarak korunması, herhangi bir bölünmeye yol açılmaması ve Suriye'nin egemenliğini zedeleyecek idari ayrıcalıkların oluşmaması olduğunu söyledi.

Şeybani, söz konusu önerinin bugün ayrıntılı biçimde ele alındığını ve yakın zamanda Amerikan tarafına resmi yanıtın iletileceğini belirtti.