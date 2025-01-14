Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

Suriye'de Sarraflar Sokaklarda Döviz Bozuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Suriye'nin başkenti Şam'da döviz alım-satım yasağı sona erdi ve sarraflar sokaklarda döviz bozmaya başladı. Dolar ve Türk Lirası'nın kullanımının arttığı şehirde, insanlar rahat bir şekilde para değişimi yapabiliyor. Sarraflar, her 5 metrede bir bulunuyor ve ekonomik durumun daha iyiye gittiğini ifade ediyor.

- Suriye'de sarraflar sokaklarda döviz bozuyor

"Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu"

ŞAM - Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte yabancı para yasağının sona erdiği başkent Şam'da sarraflar sokaklarda döviz bozuyor.

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomi de rahat nefes almaya başladı. Rejim dönemindeki döviz alım-satım yasağının sona ermesiyle sokaklar hareketlendi. Dolar ve Türk Lirası kullanımının arttığı Şam'da sarraflar sokaklarda para bozmaya başladı.

"Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti"

Rejim döneminde Dolar bozduğu için cezaevine girdiğini ifade eden Ahmet Saddur, "Ben sarraflıktan önce ticaret yapıyordum. Rejim döneminde doları gizli saklı Suriye Lirasına çeviriyordum. Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor. Suriye'de daha önce dolar ile ticaret yapılmıyordu, şimdi insanlar yabancı para birimiyle ticaret yapmayı öğreniyor. Dolar, Suriye Lirası karşısında değer kaybetti ve şu an durumlar daha iyi. Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti" dedi.

"Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu"

Şam'da 5 metrede bir sarrafların yer aldığını ifade eden Muhammed Munnir, "Biz her türlü parayı bozuyoruz, daha önce Dolar yasaktı. Şu an her şey güzel ve rahatça işimizi yapabiliyoruz. Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ı Türklere bağışlasın" şeklinde konuştu.

Suriye'de Sarraflar Sokaklarda Döviz Bozuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Güncel
img

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
img

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini kahreden haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Son Dakika Haberleri

Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü? ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.