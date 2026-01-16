Haberler

Almanya: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 19-20 Ocak'ta Berlin'i ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. Şara, burada Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek ve Alman iş dünyasıyla toplantılar yapacak.

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'deki basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile davetlisi olarak salı günü Başbakanlıkta bir araya geleceğini ve ardından ortak basın toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Şara'nın, bu görüşmenin ardından Alman Sanayi ve Ticaret Odasında Alman ekonomisinin önemli şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden Hille, toplantıda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün de hazır bulunacağı bilgisini paylaştı.

Hille, Şara'nın Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek

Bedava olması zorunlu hizmet için vatandaştan yüzlerce lira alıyorlar
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf