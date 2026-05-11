Suriye-BAE Yatırım Forumu, Şam'da başladı

Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yatırım ve ekonomik işbirliği imkanlarının ele alınacağı ilk "Suriye-BAE Yatırım Forumu", başkent Şam'da başladı.

Suriye Yatırım Kurumu tarafından Şam kırsalındaki Konferanslar Sarayı'nda düzenlenen forum, iki ülkeden yetkililer ve iş insanlarının geniş katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Forum kapsamında, Suriye ile BAE arasında yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, kalkınma ve üretim odaklı sektörlerde ortaklık alanlarının genişletilmesi, yatırım fırsatlarının desteklenmesi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Yetkililer ve yatırımcıların katıldığı forumda düzenlenecek oturumlarda, iki ülke arasında doğrudan diyalog zemini oluşturularak yatırım fırsatları ve ortaklık imkanlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Katılımcılar, ticaret ve yatırımın yanı sıra eğitim, finansal hizmetler, turizm, gayrimenkul, kentsel gelişim, tarım, gıda güvenliği, enerji, havacılık, lojistik, sağlık hizmetleri, teknoloji ve dijital dönüşüm gibi birçok sektördeki işbirliği fırsatlarını ele alacak.

BAE heyetinde Dış Ticaret Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi ile Genel İslami İşler, Vakıflar ve Zekat Kurumu Başkanı Ömer Habtur el-Derii'nin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren BAE'li ve bu ülkede yaşayan Suriyeli iş insanları bulunuyor.

Forum, Arap ülkelerinin Suriye'ye yönelik ekonomik açılımını güçlendirme ve ülkenin yeniden imar ve ekonomik kalkınma sürecine destek verme çabaları kapsamında düzenleniyor.