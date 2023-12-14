Suluova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Muhtarlara Tarımsal Üretim Planlaması Eğitimi Verdi

Suluova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, muhtarlara tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretimle ilgili eğitim verdi. Yapılan toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğindeki değişiklikler hakkında bilgi verildi ve yeni sistemle çiftçilere desteklerin sağlanacağı belirtildi.

Suluova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlara, tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretimle ilgili eğitim verildi.

DSİ Yedikır Sulama Birliğinde düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Özmen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğindeki değişiklik ile intikali yapılmamış tarım arazilerinin ÇKS kayıtlarının artık yapılabileceğini söyledi.

Yeni sistemle ekilen her tarlanın destek alabileceğini belirten Özmen, "Böylece çiftçiler arazilerine sigorta yaptırabilecek, mazot ve gübre desteği alabilecek. Yapılacak çalışma ile ülkede üretim planlamasına altyapı oluşturulmuş olacak. Çiftçilerimizin üretim planlama çalışması ile öngörülebilir fiyat, TARSİM sigorta koruması gibi birçok konuda mağduriyetleri giderilecektir." diye konuştu.

Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Savaş Üçok ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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