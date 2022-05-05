Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında VakıfBank yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında VakıfBank yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'nda heyecan devam ediyor. Serinin 3. karşılaşması yarın saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

(Oğuzhan Ort /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title