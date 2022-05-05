Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında VakıfBank yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'nda heyecan devam ediyor. Serinin 3. karşılaşması yarın saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

(Oğuzhan Ort /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel