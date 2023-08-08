Sultangazi'de elektrik direğinden kopan kablo gecekonduyu alev topuna çevirdi

Alevlerin yükseldiği gecekondu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

İSTANBUL - Sultangazi'de elektrik direğinden kopan kablonun çatısına düştüğü gecekondu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekondunun çatısına elektrik direğinden kopan kablo gecekondunun çatısına düştü. Kıvılcımlar çıkartarak yanmaya çatıdaki yangın kısa sürede tüm gecekonduya yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanmaz olmazken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Eyyup Bulut "Bizim mahallemiz gecekondu mahallesi aldığımız bilgilere göre yabancı uyruklu bir aile burada oturuyor. Elektrik kablosunun kopması sonucu alevlenen çatı rüzgarında etkisi ile tamamen evin kullanılamaz hale geldiğini gördük. İtfaiyeciler gelip hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybı yok çok şükür. Can kaybı ve yaralıların olmaması bizim için sevindirici bir olay. Mahallemizde sürekli bu gecekondular ile alakalı yangınlar çıkıyor. Kısa zamanda inşallah buradaki problemler çözüldükten sonra bu tür olaylarında daha azalacağını temenni ediyoruz" dedi.