Sultanbeyli'de kaportacıda çıkan yangında 4 araç hasar gördü

Güncelleme:
Turgut Reis Mahallesi'nde bir kaporta boya dükkanında çıkan yangında, 4 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, yanıcı maddelerin etkisiyle hızla büyüdü.

Sultanbeyli'de kaporta boya dükkanında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katındaki kaporta boya hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, dükkanda bulunan yanıcı maddelerden ötürü kısa sürede büyüdü, tamir için içeride bulunan 4 araca sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince cadde üzerinde önlem alınırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iş yerindeki 4 araç kullanılamaz hale geldi.

