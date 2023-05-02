Sultanbeyli'de 4 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

Sultanbeyli'de bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

SULTANBEYLİ'DE 4 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Delil ATAK İSTANBUL, (DHA)- SULTANBEYLİ'de 4 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saate söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Çevredekiler yangın anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Akşemsettin Mahallesi Ali Osman Efendi Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da yangının yan binaya sıçramasını önlemeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Mahalle Muhtarı Bahattin Gül, Çatıda daha önce birkaç kez daha yangın çıkmış. Burada faaliyet gösteren bir işyeri var. Mahalle sakinleri yangının bu iş yerinden çıktığını söyledi. Bu esnaf kardeşimizin başka bir yere taşınmasına yardımcı olacağız dedi.