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Süloğlu Güreş Takımı'na Destek Ziyareti

Süloğlu Güreş Takımı'na Destek Ziyareti
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Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Süloğlu Güreş Takımı antrenör ve güreşçilerini makamında ağırlayarak, onlara forma ve ayakkabı hediye etti. Ormankıran, güreşçilere yaptığı destekleri ve kazandıkları başarıları vurguladı.

Süloğlu Güreş Takımı antrenör ve güreşçileri, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ormankıran, makamında ağırladığı güreşçilere forma ve ayakkabı hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, 10 yıldır en büyük yatırımı güreşçilere yaptıklarını belirtti.

Gözleri heyecanla bakan genç gençilerin, hem Balkanlarda hem de Avrupa da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Ormankıran, "10 yıldır yaklaşık 100'e yakın evladımız madalya ve kupalar kazanarak bizleri gururlandırdılar. Bu yıl da yeni eğitim öğretim yılında yeni başlayan güreşçilerimize malzeme desteği sağladık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirhanlı köyünde çiftçiler bilgilendirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demirhanlı köyünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Demirhanlı köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

Toplantıda müdürlük personelince üretim planlaması ve yeni destekleme modeli anlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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