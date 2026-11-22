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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Yücel ile Tabakoğlu bir süre görüştü.

Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başsavcı Yücel'e teşekkür etti.

Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Süleymanpaşa Belediyesinin 2026 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mükelleflerin gecikme zammıyla karşılaşmamaları için ödemelerini belirtilen tarihe kadar yapmaları gerekiyor.

Vergi ödemeleri, Çiftlikönü Mahallesi'nde eski otogarın bulunduğu alanda hizmet vermeye başlayan belediyenin yeni ek hizmet binasındaki veznenin yanı sıra Peştemalcı Caddesi ve sahildeki ek hizmet binalarından gerçekleştiriliyor.

Mükellefler, Hürriyet Mahallesi Tapu Müdürlüğü Emlak Veznesi'nden ve belediyenin "www.suleymanpasa.bel.tr" adresindeki Online İşlem Merkezi üzerinden de ödeme yapabilecek.

Kaynak: AA