Şuhut'ta Motoket Hırsızları Yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet çalan iki şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı. Şuhut ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonuna motosikletini park eden M.K., geri döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çalınan motosikletin Işıklar beldesi civarlarında olduğunu belirledi. M.Ö. ve B.K. isimli şahıslar gözaltına alındı ve adli kontrol hükmü uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet çalan iki şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.
Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonuna motosikletini park eden M.K., geri döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı. Bunun üzerine M.K., polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis çalınan motosikletin içerisinde Işıklar beldesi civarlarında olduğunu belirledi. Ekipler ardından motosikleti çaldıkları öne sürülen M.Ö. ve B.K.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol hükmü uygulandı. - AFYONKARAHİSAR