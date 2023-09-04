Şuhut'ta Motoket Hırsızları Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet çalan iki şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı. Şuhut ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonuna motosikletini park eden M.K., geri döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çalınan motosikletin Işıklar beldesi civarlarında olduğunu belirledi. M.Ö. ve B.K. isimli şahıslar gözaltına alındı ve adli kontrol hükmü uygulandı.