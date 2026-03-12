Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü'nde bereketli balık sezonu yaşanıyor.

Suğla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Aşkayanar, 15 Mart'ta başlayacak av yasağı öncesi sezonla ilgili açıklamada bulundu.

Verimli bir dönem geçirdiklerini anlatan Aşkayanar, "Yağışların iyi olması barajlarımızı doldurdu, balık seviyemiz çok güzel. Sezon kapanmadan günlük 500 kilogram ile 1 ton arasında balık çıktı."ifadesini kullandı.