Sudan, Suudi şirketle Hartum rafinerisinin onarımı ve Port Sudan'da yeni rafineri kurulması için anlaştı

Sudan, savaşta hasar gören Hartum Petrol Rafinerisi'nin rehabilitasyonu ve Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kentinde yeni rafineri kurulması için Suudi Arabistan merkezli Twaik Group ile mutabakat zaptı imzaladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, mutabakat zaptı Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığında Petrol Tesisleri Genel Müdürü Muhammed Avad el-Cak ile Twaik Group Üst Yöneticisi (CEO) Sultan el-Anezi tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında Hartum Petrol Rafinerisi'nin rehabilite edilmesi ve Port Sudan'da yüksek kapasiteli yeni petrol rafinerisinin kurulması planlanıyor.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı Müsteşarı Ali Abdurrahman, iki ülke arasındaki petrol alanındaki işbirliğinin söz konusu iki projeyle başlayacağını belirterek, nihai anlaşmaya ulaşılması için teknik çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Twaik Group CEO'su Anezi de şirketin Sudan'daki projelere teknik ve mali kaynak sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Mutabakat zaptının, Suudi heyet ile Sudanlı yetkililer arasında Hartum'da bir hafta süren teknik ve mali görüşmelerin ardından imzalandığı bildirildi.

Hartum rafinerisi savaşta ağır hasar gördü

Günlük yaklaşık 100 bin varil işleme kapasitesine sahip Hartum Petrol Rafinerisi, Nisan 2023'te başlayan savaş sırasında ağır hasar gördü.

Anlaşma, Kızıldeniz'deki enerji güzergahlarının stratejik öneminin arttığı bir dönemde imzalandı. ABD-İran çatışması nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda enerji taşımacılığının aksaması Kızıldeniz güzergahının önemini artırırken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi Babulmendeb Boğazı çevresindeki güvenlik risklerini de artırdı.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Süveyş Kanalı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki deniz ve enerji ticaretinin önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA