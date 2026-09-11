Haberler

Sudan, Suudi şirketle Hartum rafinerisinin onarımı ve Port Sudan'da yeni rafineri kurulması için anlaştı

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan, savaşta hasar gören Hartum Petrol Rafinerisi'nin rehabilitasyonu ve Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kentinde yeni rafineri kurulması için Suudi Arabistan merkezli Twaik Group ile mutabakat zaptı imzaladı.

Sudan, savaşta hasar gören Hartum Petrol Rafinerisi'nin rehabilitasyonu ve Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kentinde yeni rafineri kurulması için Suudi Arabistan merkezli Twaik Group ile mutabakat zaptı imzaladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, mutabakat zaptı Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığında Petrol Tesisleri Genel Müdürü Muhammed Avad el-Cak ile Twaik Group Üst Yöneticisi (CEO) Sultan el-Anezi tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında Hartum Petrol Rafinerisi'nin rehabilite edilmesi ve Port Sudan'da yüksek kapasiteli yeni petrol rafinerisinin kurulması planlanıyor.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı Müsteşarı Ali Abdurrahman, iki ülke arasındaki petrol alanındaki işbirliğinin söz konusu iki projeyle başlayacağını belirterek, nihai anlaşmaya ulaşılması için teknik çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Twaik Group CEO'su Anezi de şirketin Sudan'daki projelere teknik ve mali kaynak sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Mutabakat zaptının, Suudi heyet ile Sudanlı yetkililer arasında Hartum'da bir hafta süren teknik ve mali görüşmelerin ardından imzalandığı bildirildi.

Hartum rafinerisi savaşta ağır hasar gördü

Günlük yaklaşık 100 bin varil işleme kapasitesine sahip Hartum Petrol Rafinerisi, Nisan 2023'te başlayan savaş sırasında ağır hasar gördü.

Anlaşma, Kızıldeniz'deki enerji güzergahlarının stratejik öneminin arttığı bir dönemde imzalandı. ABD-İran çatışması nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda enerji taşımacılığının aksaması Kızıldeniz güzergahının önemini artırırken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi Babulmendeb Boğazı çevresindeki güvenlik risklerini de artırdı.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Süveyş Kanalı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki deniz ve enerji ticaretinin önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

İstifasının perde arkasında futbolcular da var

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi

Adım adım ilerliyorlar! Dünyanın en önemli noktası artık ellerinde
Hindistan'da karısı ve 3 kızını öldürmekle suçlanıyor! Sabah yaptığı kan dondurdu

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Sucuk devinde usulsüzlük skandalı! Şirketten açıklama
Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar

Gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı