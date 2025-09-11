Sudan Ordusu, Kontrolü Ele Geçirdi

PORT Sudan ordusu, 29 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinde olan Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara şehrinde kontrolü sağladığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, ordu ve müttefik güçlerin "HDK milislerini, paralı askerlerini ve işbirlikçilerini" bozguna uğratmak için bütün çaba ve fedakarlıkları ortaya koyarak, ülkenin her karışında onların yuvalarını yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Ordu güçlerinin Bara'ya girdiği ve HDK'den temizlediği kaydedilen açıklamada, "Ordumuz tüm unsurlarıyla zafer yolunda kararlı ve kesin bir şekilde, adım adım, aşama aşama ilerlemeye devam etmektedir. Ta ki ülkemizin tamamı milislerin, paralı askerlerin ve ajanların pisliğinden temizleninceye kadar." ifadeleri kullanıldı.

Bara, Kurdufan ve Darfur eyaletlerini başkent Hartum'a Umdurman kentinden bağlayan ulusal yol üzerinde olması nedeniyle önemli bir konumda yer alıyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.