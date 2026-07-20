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Sudan: ABD'nin Tek Taraflı ve Yasadışı Yaptırımlarına Karşıyız

Sudan: ABD'nin Tek Taraflı ve Yasadışı Yaptırımlarına Karşıyız
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Sudan, ABD'nin kimyasal silah kullanımı iddiasıyla uyguladığı yeni yaptırımları 'yasadışı ve siyasi amaçlı' bularak reddetti. Yaptırımların 20 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

HARTUM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Sudan, ABD'nin ülkeye yönelik yeni yaptırımlarına karşı olduklarını belirterek, "tek taraflı, yasadışı" diye nitelediği bu tedbirlerin "yanlış iddialara dayandığını" bildirdi.

ABD cuma günü yaptığı açıklamada, Sudan ordusunun kimyasal silah kullandığının tespit edilmesi ve Sudan'ın yaptırımların kaldırılması için gerekli koşulları yerine getirmemesi üzerine yeni yaptırımların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, hükümetin söz konusu iddiaları daha önce de yalanladığı kaydedilerek, ülkenin kimyasal silah üretmediği, bulundurmadığı ve kullanmadığı vurgulandı.

Açıklamada güvenilir kanıt sunamayan ABD'nin, yaptırımlar öncesinde Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde öngörülen teknik mekanizma ve prosedürleri de göz ardı ettiği belirtildi.

Bakanlığa göre bu durum, yaptırımların "tamamen siyasi amaçlı olduğunu ve gerçekten kimyasal silah kullanımının önlenmesine yönelik endişelerle uygulanmadığını" gösteriyor.

20 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni yaptırımlarla ABD, insani yardım hariç olmak üzere uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla Sudan'a sağlanacak kredi, mali yardım ve teknik desteği engellemeyi amaçlıyor.

Hassas veya askeri amaçlı olabilecek ihracata daha sıkı kontroller getiren önlemler kapsamında, çok sayıda ABD ürün ve teknolojisinin Sudan'a ihracatı da yasaklanıyor.

Kaynak: Xinhua
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