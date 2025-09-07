Sudan'da Altın Madeni Çöktü: En Az Altı Ölü, 20 Kayıp

HARTUM, 7 Eylül (Xinhua) -- Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde bulunan geleneksel bir altın madeninin çökmesi sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişiden ise haber alınamıyor.

Berber Belediye Başkanı Hasan İbrahim Karar cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Çökme dün (cuma günü) Berber kentinin batısındaki Um Oud bölgesinde altın madenlerinden birinde meydana geldi" dedi. Karar, enkaz altında mahsur kaldığı düşünülen diğer kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gönüllülerden oluşan Sudan Doktorlar Ağı ise yaptığı açıklamada, kayıpları doğrularken, dokuz kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığını ve tedavi için hastaneye nakledildiğini belirtti.

Çökmenin geleneksel madencilik sektöründeki kaos, denetim eksikliği ve güvenlik standartlarının yoksunluğunun doğrudan sonucu olduğunu belirten birlik, yetkilileri güvenli olmayan ve denetimsiz madenlerdeki faaliyetleri durdurmaya, işçilere güvenli alternatifler sunmaya ve sorumluları hesap vermeye çağırdı.

Geleneksel altın madenciliği Sudan ekonomisinde merkezi rol oynuyor. Tahmini 1,5 milyon zanaatkar madenci, ülkenin altın imalatının yaklaşık yüzde 80'ini üretiyor. Resmi rakamlara göre, 2024 yılında üretim yaklaşık 64 tona ulaştı.

Sudan, Güney Sudan'ın 2011 yılında ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü kaybetmesinden bu yana, altın üretimini önemli bir döviz kaynağı olarak artırmaya çalışıyor.