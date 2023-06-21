Suç makinesi 3 kadın polislerden kaçamadı

-Bina faresi kadın hırsızlar yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 11 adet yakalama emriyle aranan ve 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında özellikle 'hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kentte bulunan farklı adreslerde 9 ekiple eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 11 adet yakalama emri ile aranan ve 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P. yakalandı. Operasyonlarda ayrıcı 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek sureti ile hırsızlık', 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' 8 ayrı yakalama emri ile aranan ve İstanbul'da 3 ayrı hırsızlık dosyasından firar olarak aranan E.U. ile 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek sureti ile hırsızlık' suçlarından aranan A.Ç. yakalandı.

Yakalanan kadınlardan H.P. cezaevine, diğer kadınlarda adliyeye sevk edildi.