Haberler

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Haber Videosunu İzle
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre ocak ayı enflasyonu yıllık yüzde 30.65 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Buna göre; şubat ayında kontratı yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 33.98 oranında zam yapılacak.

  • Şubat 2024'te kira kontratı yenilenen konut ve iş yerleri için yasal kira artış oranı %33,98 olarak belirlendi.
  • Kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ortalamasına dayanıyor.
  • Kira bedeli yılda bir kez ve sözleşmenin yenilendiği tarihte artırılabilir, devlet tarafından belirlenen oran üst sınırı oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayınca TÜFE yüzde 4,84 artarken yıllık bazda artış yüzde 30.65 oldu. Veriler doğrultusunda konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da belli oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI YÜZDE 33.98 OLDU

Bu ay (Şubat) kira kontratı yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 33.98 oranında zam yapılacak. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

Kiracı ve ev sahipleri için zam konusunda bilinmesi gereken temel kurallar şöyle:

Yılın başında maaşlara yapılan artışlar, tek başına kira zammı için gerekçe oluşturmaz. Kira bedeli, yalnızca sözleşmenin yenilendiği tarihte ve yılda bir kez artırılabilir. Devlet tarafından açıklanan oran üst sınırı ifade eder; ev sahibi bu oranın altında bir artış yapabilir ancak herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın bu sınırı aşamaz. Yasal artış oranını yeterli bulmayan ev sahipleri ise, beş yılını dolduran kiracılar için arabuluculuk sürecine başvurmak şartıyla kira tespit davası açma yoluna gidebilir.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Şubat ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için örnek hesaplamalar şu şekilde:

Mevcut kira bedeli : 30.000 TL

30.000 TL x %33,98 = 10.194 TL zam

Yeni kira bedeli : 40.194 TL

Yani 30 bin TL kira ödeyen bir kiracının Şubat ayı itibarıyla ödeyeceği yeni kira 40 bin 194 TL olur.

Mevcut kira bedeli : 40.000 TL

40.000 TL x %33,98 = 13.592 TL zam

Yeni kira bedeli : 53.592 TL

Yani 40 bin TL kira ödeyen bir kiracının yeni kira bedeli 53 bin 592 TL olur.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

pardonda buna uyan yok ki ne alaka emekli maaşı çıkınca zaten hemen ev kiralarına 5 binlara birden zam geldi nerde bu devlet nerde

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Devletin işi yok senin pesinde mi dolanacak. Ulke de kaç milyon kiracı var . Usulsüzlük varsa sikayet ediyorsun devlet ben buradayım diyor . O kadar tembelleştiniz ki çocuğunuz falan olmuyorsa devlet yardımcı olsun

yanıt1
yanıt9
Haber Yorumlarıcihan sapan:

Bu enflasyon sonucu vicdansız ev sahibi dükkan sahibi ve işi fırsata çevirip ortalığı yangına çevirenlere yaradı geçen ay .0.89 bu ay 4.84 buda ayrı bir sıkıntı....

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTunahan Özbay:

Her şehirde ev kiralarını dükkan kiralarını devlet belirlemesi gerekir ilçe ilçe mahalle mahalle tavan fiyat olması lazım mesela diyecek ki İstanbul Esenyurtta x mahallesinde kira en fazla 20 bin Ankara da Çankaya y mahallesinde en fazla 25 bin tl olacak şeklinde devlet belirlese insanlar o kadar çok rahatlar ki bu böyle neden yapılmıyor?? Evlerdeki dükkanlardaki fahiş kira fiyatları sadece sahiplerini zengin ediyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi