(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na HGS cezaları konusunda çağrıda bulunarak, "Durdurmak yetmez Sayın Bakan, geriye dönük iadelerin yapılması ve imtiyazlı hukuk ofislerinin açıklanması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, HGS cezalarının ve icra sürecinin durdurulduğunu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrı yaptı. HGS cezalarını fon krizine benzeten Kılıç, şunları kaydetti:

"Fon kadar tahripkar bir vurgun HGS vurgunu. Hukuktaki boşlukların sistematik ve profesyonelce istismarından beslenen milyarlarca liralık soygun çarkı. Haciz ve icra takibi yapan 'hukuk ofisleri' de ne tesadüf, tanıdık. 100 liralık geçiş ücretini 7000 lira ödeyen var. Böyle bir tahsilat sistemi, bırakın hukuk devletini, niteliği devlet olan hiçbir yapıda olmaz. Deli Dumrul düzen. Uraloğlu, 'HGS haciz/icra takiplerini durdurduk' dedi. Durdurmak yetmez Sayın Bakan, geriye dönük iadelerin yapılması ve imtiyazlı hukuk ofislerinin açıklanması gerekir."

Kaynak: ANKA