STSO meslek komitesi seçiminde Mustafa Eken'in listesi 57 üyeyle çoğunluğu aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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STSO meslek komitesi seçimleri Yavuz Selim İlkokulu'nda yapıldı; mevcut başkan Zeki Özdemir mavi listeyle, Mustafa Eken beyaz listeyle yarıştı. Eken'in listesi 57, Özdemir'in listesi 21 meclis komite üyesi kazandı; yönetim kurulu başkanını belirleyecek seçim daha sonra yapılacak.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meslek komitesi seçimleri yapıldı.
Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen seçimde, mevcut başkan Zeki Özdemir mavi listeyle, Mustafa Eken ise beyaz listeyle yarıştı.
Seçimde Eken'in yarıştığı liste 57 meclis komite üyesiyle çoğunluğu elde ederken, Özdemir'in yarıştığı liste ise 21 meclis komite üyesi kazandı.
Yönetim kurulu başkanının belirleneceği seçim daha sonra yapılacak.
Kaynak: AA