Rusya'nın St. Petersburg kentinde pazar yerinde yangın çıktı

Güncelleme:
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 'Pravoberejnıy' pazarında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangının yaklaşık 1500 metrekare alana yayıldığı ve yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan pazar yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'daki "Pravoberejnıy" pazarında yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının 1500 metrekare alana yayıldığı belirtildi.

Yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiği yangında, 1 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yangının pazardaki tezgahların üstünden geniş bir alana yayıldığı görülüyor.

Meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin satıldığı pazardaki işletmelerin büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.

