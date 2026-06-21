Haberler

St. Petersburg'da akaryakıt satışına sınırlama uygulanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın St. Petersburg kentinde benzin ve motorin satışına araç başına 20 ila 100 litre arasında sınırlama getirildi. Ukrayna'nın rafineri saldırıları nedeniyle bazı istasyonlarda kuyruklar oluştu.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki çok sayıda akaryakıt istasyonunda benzin ve motorin satışına araç başına 20 ila 100 litre arasında değişen sınırlamalar uygulanıyor.

AA muhabirinin yerel basın ve bölge kaynaklarından derlediği bilgilere göre, kentte 16 Haziran'dan itibaren bazı istasyonlarda bir araca en fazla 100 litre benzin satılmasına yönelik geçici uygulama başlatıldı.

Bölgede faaliyet gösteren Tatneft, Rosneft ve Lukoil gibi çeşitli şirketlerin istasyonlarında farklı limitler uygulanırken, bazı noktalarda bidonla akaryakıt satışına izin verilmiyor.

Yerel basında Tatneft istasyonlarında araç başına 20 ila 30 litre akaryakıt verildiği belirtilirken, Rosneft ve Lukoil istasyonlarında üst sınırın genel olarak 100 litre seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Kentteki taksi şoförleri ve diğer sürücüler ise birçok istasyonda resmi olarak duyurulmamasına rağmen araç başına yaklaşık 20 litre yakıt satıldığını, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor.

St. Petersburg yönetimi ise kentteki perakende akaryakıt satışlarının yüzde 70'ten fazlasını gerçekleştiren üç büyük petrol şirketinin istasyonlarında satışların önemli bir kısıtlama olmadan sürdüğünü belirtiyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin Tver bölgesindeki ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu

Trump'tan al haberi! Avrupa ülkesinin lideri koltuğu bırakıyor
İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Hayatının sınavına neredeyse giremeyecekti! En havalı girişi o yaptı

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel

Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel