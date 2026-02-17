Haberler

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka, milletvekili emekli maaşlarını kaldırdı

Güncelleme:
Sri Lanka parlamentosu, ekonomik krizle mücadele ederken milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını 154 'evet' oyuyla kabul etti. Bakan, bu maaşların ödenmesinin 'ahlaki olarak hakları olmadığını' ifade etti.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da parlamento, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını kabul etti.

225 sandalyeli parlamentoda, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısı oylandı.

Oylamada tasarı 154 "evet" oyuyla kabul edilirken, yalnızca iki milletvekili "hayır" oyu verdi. Diğer üyeler ise oylamaya katılmadı.

Yeni düzenlemeye göre, halihazırda bu maaşı alan ya da almaya hak kazanan kişilere yapılacak ödemeler de durdurulacak.

Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara da parlamentoda tasarıyı sunarken milletvekillerinin ülke hala ekonomik krizden çıkmaya çalışırken emekli maaşı almaya "ahlaki olarak haklarının olmadığını" söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, 2024'te seçimlerindeki kampanyasında milletvekillerinin emekli maaşlarının kaldırması sözü vermişti.

Hükümet, Eylül 2024'te de halkın talebi üzerine eski devlet başkanına sağlanan konut, ulaşım, ödenek ve emekli maaşı gibi ayrıcalıkları kaldırmıştı.

Sri Lanka ekonomik krizi

Sri Lanka, Nisan 2022'de 83 milyar doları aşan borç yükü nedeniyle temerrüde düşmüş, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı ile elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Kriz, protestolara yol açmış ve dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa ederek ülkeden ayrılmıştı.

Ülke, 2023'te Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketi anlaşması imzalamış ve borç yapılandırma sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Sri Lanka yönetimi yaklaşık 17 milyar dolarlık borç servis yükünde hafifleme sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA " / " + Nuri Aydın -
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi

