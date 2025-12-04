Haberler

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 479'a Yükseldi

Güncelleme:
Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası sonucunda 479 kişi hayatını kaybetti. 1,6 milyondan fazla insan etkilendi ve büyük hasarlar meydana geldi. Çin, acil insani yardım gönderme kararı aldı.

KOLOMBO, 4 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 479'a yükseldi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden perşembe günü yapılan açıklamada 350 kişiden hala haber alınamadığı, ülke genelinde 1,6 milyonu aşkın kişinin afetlerden etkilendiği, 1.289 evin yıkıldığı ve 44.500'den fazlasının kısmi hasar gördüğü belirtildi.

Ülkenin temel hizmetlerden sorumlu genel komiseri, Tarımsal Hizmetler Departmanı'na bağlı 1.777 su deposu, 483 baraj, 1.936 kanal ve 328 tarım yolunun hasar gördüğünü bildirdi.

Çinli liderler, Sri Lanka'yı vuran yıkıcı sel felaketi nedeniyle taziyelerini iletirken, Çin Sri Lanka'nın talebi üzerine nakdi hibenin yanı sıra can yelekleri, çadırlar, battaniyeler ve çarşaflar gibi yardım malzemelerini içeren acil insani yardım sağlamaya karar verdi.

Asya Kalkınma Bankası ise Ditwah Kasırgası'nın ardından acil durum operasyonlarına destek olarak Sri Lanka'ya 3 milyon ABD doları tutarında afet yardımı hibesine onay verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
