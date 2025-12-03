Albüm: Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 474'e Yükseldi
Sri Lanka'da meydana gelen Ditwah Kasırgası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 474'e ulaşırken, 356 kişinin kaybolduğu bildirildi. Afetlerden etkilenen 1,58 milyondan fazla kişi var.
KOLOMBO, 3 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 474'e yükseldi.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, 356 kişiden hala haber alınamadığı, ülke genelinde 448.817 aileden 1,58 milyonu aşkın kişinin afetlerden etkilendiği, 971 evin yıkıldığı ve 40.000'den fazlasının kısmi hasar gördüğü belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel