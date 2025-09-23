Haberler

Spor Yazarı Oğuz Dizer, Sakarya'da Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden spor yazarı Oğuz Dizer'in cenaze töreni Sakarya'da gerçekleştirildi. Dizer'in tabutunda Sakaryaspor forması ve Galatasaray bayrağı yer aldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 73 yaşında yaşamını yitiren spor yazarı Oğuz Dizer'in cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Cenazesi Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne getirilen Dizer'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Tabutunda Sakaryaspor forması ve Galatasaray bayrağı bulunan Dizer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Dizer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, spor camiasından bazı isimler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Trump: Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.