Spor Yazarı Oğuz Dizer, Sakarya'da Toprağa Verildi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 73 yaşında yaşamını yitiren spor yazarı Oğuz Dizer'in cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Cenazesi Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne getirilen Dizer'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Tabutunda Sakaryaspor forması ve Galatasaray bayrağı bulunan Dizer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Dizer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, spor camiasından bazı isimler ve vatandaşlar katıldı.