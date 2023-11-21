SPOR Vincenzo Montella: Lider geldik, lider dönmek istiyoruz

Vincenzo Montella : Lider geldik, lider dönmek istiyoruz

Serhan TÜRK/GALLER, (DHA) ' A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 'Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Tarihimize de baktığınız zaman hiç lider gittiğimiz bir turnuva olmadı. Bunu da başarmak istiyoruz' dedi.

Ay-yıldızlı takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 10'uncu ve son hafta maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Cenk Özkacar açıklamalarda bulundu.

Galler'in kendi evinde güçlü bir oyun oynadığının altını çizen Montella, 'Biz buraya en iyi şekilde hazırlığımızı yapmaya için geldik. Lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Bunun farkındayız. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rakibimiz kendi evinde farklı kaliteler ortaya koyabiliyor. Biz bunlara hazırlıklı geldik. Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Tarihimize de baktığınız zaman hiç lider gittiğimiz bir turnuva olmadı. Bunu da başarmak istiyoruz' diye konuştu.

'BİZ KENDİ İŞİMİZİ YAPMAYA GELDİK'

'Hırvatistan deplasmanda puan kaybı yaşayabilir mi" sorusuna İtalyan teknik adam, şu yanıtı verdi:

'Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Bunun farkındayız. Onlar belki berabere kalacakları ya da kalamayacak. Bizim kendi maçımıza odaklanmamız lazım. Biz kendi işimizi yapmaya geldik. Kendi sonucumuzu almaya geldik. Biz de kendi sahamızda Ermenistan ile berabere kalmıştık.'

Maçların süresinin artık yaklaşık 100 dakika olduğunu ifade eden Montella, 'Hırvatistan maçını seyrettim. Galler'in biraz çekingen bir oyunu vardı. Kazanmaları gerekiyordu ve kazandılar. Hesabı ancak son 5 dakikada yapabilirsiniz. Her planı uygulayacağız. Yarın için tek planımız maçı kazanmak' dedi.

'YARIN RAKİBE GÖRE FARKLI OYUNCULAR OYNAYABİLİR'

Aday kadroya 29 futbolcu çağırdıklarını anımsatan Montella, 'Bazıları sakatlıktan, bazıları farklı durumlardan geri gitmek zorunda kaldı. Buradaki her oyuncu oynayabilecek pozisyonda. Maçtan maça, takım özelliklerine göre herkes oynayabilir. Yarın rakibe göre farklı oyuncular oynayabilir' ifadelerini kullandı.

'BU FUTBOLCULARA İNANDIĞIM İÇİN MİLLİ TAKIMIN HOCASI OLMAK İSTEDİM'

49 yaşındaki İtalyan teknik direktör, 'Türkiye Milli Takımı'nı seçme sebebiniz neydi" sorusunu, 'İki sene burada çalışma fırsatım oldu. Buradaki futbolcuları tanımaya başladım. Yakından tanıma fırsatı bulmuştum. Performanslarını değerlendirme fırsatım oldu. Bu kadar genç bir takıma ve bu futbolculara inandığım için milli takımın hocası olmak istedim' şeklinde yanıtladı.

'KENAN, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP BİR OYUNCU'

Özel maçta Almanya karşısında attığı golle dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Kenan Yıldız ile ilgili bir soruya Vincenzo Montella, 'Kenan gerçekten büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Şu andan itibaren kariyeri farklılık gösterecek. Farklı bir kariyere alışması ve başarıyı yönetmesi gerekiyor. Beklentiler de değişecek. İlk kez çağırdığımdan bu yana böyle performans sergilemesi de sevindirici' dedi.

18 yaşındaki futbolcunun çok zeki olduğunun altını çizen Montella, şunları kaydetti:

'Çok fazla iltifatın olduğu yerde çok fazla gelişebileceğin bir ortam olmaz. Bu andan itibaren farklı bir kariyeri olacak. Başarıyı yönetebilecek mi' Yönettiğinde kariyeri de ona göre şekillenecek. Çok uzun vadede iyi bir futbolcu olma ihtimali çok yüksek.?

'ŞİMDİKİ ZAMANI VE GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUM'

Çok genç bir takım olduklarını aktaran Montella, 'Doğru bir karışımla daha iyi olabilirsiniz. Genele baktığınızda kazanan ve başarı yakalayan takımlar 24, 25, 26 yaş ortalamasında oluyor. Bizim takımda yaşça örnek alabileceğiniz oyuncular var' şeklinde konuştu.

Aday kadroda bulunana bazı futbolcuların kulüplerinde ilerleyen zamanda daha fazla süre alacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, 'Ben seçim yapacağım sırada şimdiki zamanı ve geleceği düşünüyorum. Rıdvan Yılmaz ve Altay Bayındır kulüplerinde çok fazla süre bulamıyorlar ama gelecekte süre alacaklar' ifadelerini kullandı.

'FUTBOLCULARIN SAYESİNDE BUGÜNLERİ YAŞIYORUZ'

Oyuncularından övgüyle söz eden Montella, 'Çok çalıştık ve futbolcuların kalitesini ortaya çıkarabildik. Bu da onların sayesinde. Onlar da sürekli dinledi, öğrenmek istedi; uyguladı. Onların sayesinde bu günleri yaşıyoruz. Neler uygulamak istersek onları sahaya yansıttılar' diye konuştu.

'BEN DE BİR YABANCIYIM AMA KALBİM TÜRKİYE İLE ATIYOR'

Basında son dönemde isimleri milli takımla ile anılan yabancı oyuncular Galatasaraylı Sacha Boey ve Beşiktaşlı Gedson Fernandes'in milli takım tercihine yönelik düşünceleri sorulan Montella şöyle konuştu:

'Boey hakkındaki spekülasyonları duydum ama Gedson hakkındaki haberleri ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam bir futbolcunun Türk olması için 5 sene Türkiye'de oynaması gerekiyor. Yani cevap ortada. Kalbi Türkiye'yle atan her futbolcuyu kucaklayarak karşılayacağız. Ben de bir yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor.'

'FEDERASYONUMUZLA TARİHE GEÇMEK İSTİYORUZ'

Futbolda hesaplar yapmayı seven biri olmadığını anlatan İtalyan teknik direktör, 'Kontrol edemeyeceğim hiçbir şeyde hesap yapmayı seven biri değilim. Kontrol edemediğim şeyler için enerjimi harcamam. Bir tek gerçek var. Bizi kazanmak istiyoruz ve federasyonumuzla tarihe geçmek istiyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

CENK ÖZKACAR: BURAYA 1 PUAN İÇİN GELMEDİK

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Cenk Özkacar, kazanmak istediklerini belirterek, 'Bizim için çok önemli bir maç. Grubun son maçı. Lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya 1 puan için gelmedik. Kazanacağız ve buradan lider ayrılacağız. EURO 2024'e grup lideri olarak gitmek istiyoruz' dedi.

Sahada kendisine verilen her görevi yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, 'Sol bek uzak olduğum bir pozisyon değil. Yerimi bu konuda yadırgamıyorum. Takımımda da bu bölgede oynamışlığım var. Milli takım için elimden geleni yapıyorum' diye konuştu.