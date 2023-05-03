SPOR Türk Telekom'da hedef kupayı kazanmak

Serhan TÜRK İSPANYA, (DHA) - Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Gran Canaria takımı ile oynayacağı EuroCup finaline kilitlendi.

7Days EuroCup finalinde Türk Telekom, bu gece deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek. Şampiyon olan takım gelecek sezon Turkish Airlines EuroLeague'e katılacak. Zorlu maç öncesi Gran Canaria Arena'da son antrenmanını yapan Türk Telekom'da genel menajer Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can ve Türk Telekom'un başarılı sporcusu Erkan Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Spor Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş yaptığı açıklamada, Gerçekten muhteşem bir kimya yakaladık. Bu kimyayı korumamız için oyuncular çok değerlendi tabi ki. Onları EuroCup'ta tutmak çok zor olur. O yüzden bu takımın hedefini EuroLeague olarak koyduk ki bu kimyayı, Ankara'nın sevdiği bu takımı onlara izletmeye devam edelim. Bugün buraya geldiğimizde bu talepleri alıyoruz. Umarım bu güzel ekibi koruyarak ve kuvvetlendirerek devam ederiz. Maçta da kupayı alıp Ankara'ya götürmek istiyoruz diye konuştu.

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can ise, Oyuncularımız çok motive. Heyecanlıyız, motiveyiz. Çok önemli bir atmosferde oynayacağız. 12 bin kişilik bir salon ve dolu olacak. Artık bir maç kaldı. Bunun da farkındayız, şu ana kadar çok emek verdik ve sonunu da umarım iyi getireceğiz. Kupayı almak için kazanmamız gerekiyor. Bu bir avantaj sağlayacak mücadele değil, kazanmamız gereken bir maç ve elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi.

Türk Telekom'un başarılı oyuncusu Erkan Yılmaz da, İnşallah bunu da kazanıp, arka arkaya iki tane kazanmak bireysel anlamda çok güzel olacak. Öncelikle takım hedefimiz var. Buraya kadar geldik ve kazanmak istiyoruz. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Anın tadını çıkartıp, yarın kazanmak istiyoruz ifadelerini kullandı.

Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 22.00'de başlayacak.