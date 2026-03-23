Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bir spor salonunda antrenman yapan Türk Kızılay hemşiresi Eda Kerim Tekin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Tekin'in 21 yıllık Kızılay hizmeti olduğu belirtildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin (47), Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaştı.

İhbar üzerine salona gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, AA muhabirine, Tekin'in 21 yıldır Türk Kızılayına hizmet ettiğini belirterek, "Çok sevdiğimiz, iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
