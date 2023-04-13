SPOR Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı

Tekin YALÇINKAYAELAZIĞ,(DHA)- Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda yeni sezon, törenle başladı.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan, göl manzaralı özelliğine sahip Elazığ Hipodromu'nda yeni sezon, törenle açıldı. Açılış koşusunun ardından hipodrom içerisinde, kullanılmayan 2 dönüm alanda oluşturulan bahçede hasadı yapılan tıbbi aromatik bitkiler de kurulan stantta misafirlere hediye edildi.

TJK Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, bu sezonda 49 yarışın yapılacağını ifade ederek, Kasım ayına kadar toplam 49 yarışımız olacak. Sezon boyunca tüm hemşerilerimizi yarış heyecanını yaşamaya davet ediyoruz. Burada sosyal alanlarımız bizim için çok önemli. Sosyal alanlarımızda ailelerimizi çocuklarıyla ağırlamak istiyoruz. Bu yüzden sosyal alanlarımızı sürekli güncelliyoruz. Tüm hemşerilerimizi hem yarış heyecanını yaşamaya hem de sosyal alanlarımızdan faydalanmaya bekliyoruz. Hipodromumuza binlerce çocuk geliyor. Bu çocuklara tarımın önemini anlatmak, tarım konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yaptık. Şimdi bu bahçede hasat ettiğimiz ürünleri gelen misafirlerimize hediye ediyoruz dedi. (DHA)