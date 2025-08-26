SpaceX'in Starship Roketinin 10'uncu Test Uçuşu Ertelendi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelendi.

SpaceX, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Starship roketi 10'uncu test uçuşuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Starship roketinin Texas eyaletindeki Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşundan hava koşulları nedeniyle vazgeçildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Starship ekibi uçmak için bir sonraki en uygun fırsatı bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs'taki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.