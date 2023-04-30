Söyleşi: Tepav: Çin'in Modernleşme Hamlesi Dünya İçin İlham Kaynağı

Burak AkıncıANKARA, 30 Nisan (Xinhua) -- Ankara merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Genel Müdürü Prof. Dr. Güven Sak, Çin'in modernleşmeye yönelik uzun vadeli planının başarılı olduğunu ve sonucun oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yer alan Guangzhou Otomobil Grup Limited Şirketi'nin NEV iştiraki olan GAC Aion'un fabrikasında otomobil lastiklerini takan robotlar, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Burak Akıncı

ANKARA, 30 Nisan (Xinhua) -- Ankara merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Genel Müdürü Prof. Dr. Güven Sak, Çin'in modernleşmeye yönelik uzun vadeli planının başarılı olduğunu ve sonucun oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sak, Xinhua'ya kısa süre önce verdiği röportajda, Çin'in modernleşmesinin küresel siyasi ve ekonomik manzarayı değiştirdiğini ve Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkeler, özellikle de gelişmekte olan ülkeler için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Sak, "Çin son 40 yılda büyüme, istihdam yaratma ve yapısal dönüşüm açısından etkileyici bir performans sergiledi" dedi.

Çin'in küreselleşmenin sağladığı tüm imkanları kullanarak uzun vadeli bir plan çerçevesinde dışa açıldığına ve giderek daha fazla doğrudan yabancı yatırım çektiğine vurgu yapan Sak, büyümeyi desteklemek için küresel ortamdan yararlandığını ifade etti.

Sak, "Çin'in etkileyici bir dönüşüm süreci gerçekleştirdiğini düşünüyorum" dedi.

Çin'in son yıllarda, 1,4 milyar insana yani küresel nüfusun beşte birine ev sahipliği yapan bir ülkeyi modernleştirerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldiğini belirten Sak, dışa açılmanın derinleştirilmesi yoluyla Çin ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimini de taktir etti.

Sak, "Çin'in planlı modernizasyonu büyük bir başarı. Bu dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak Çin yüksek orta gelirli bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.

Sak, Çin'in bu yolda ilerleyerek devlet ve vatandaşları arasında uyumlu ve sürdürülebilir bir ortam yarattığını da söyledi.

Çin'i vatandaşlarının refahı için kalkınmaya devam etmesi nedeniyle öven Sak, "Çin'in modernleşmesi, yıllar boyunca sürekli olarak mükemmel sonuçlar veren bir deney" dedi.

Sak, "Yaklaşık 10 yıl önce Çin'e gittiğimde, gelişmekte olan bir ülkenin bu kadar kısa sürede tüm altyapı sorunlarını çözmüş olduğunu gördüm. Bu çok etkileyiciydi" ifadelerini kullandı.

Sak, "Şimdi tüm bu bölgede gördüğümüz şey Çin yatırımları ve Çin artık Çin dışında daha fazla yatırım yapan bir ülke. Çin birçok şeyi nasıl üreteceğini öğrendi ve şimdi Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar yaparak bu şeyleri başka ülkelerde üretiyor" diye konuştu.

Çin modernleşmesinin dünya için bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Sak, farklı ülkelerin kendi özellikleriyle kendi kalkınma yollarını takip etmelerinin önemli olduğuna dikkat çekti.