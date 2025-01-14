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ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

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Los Angeles ve çevresinde devam eden ve ABD'ye felaketi yaşatan yangınların Southern California Edison'un elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava açıldı. Dava, en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 150 bin kişinin de yerinden olduğu yangınla ilgili ilk olma özelliğini taşıyor.

ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi.

"BİRÇOK TANIK GÖRDÜ" İDDİASI

Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesinde açıldı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.

YANGINLARLA BAĞLANTILI İLK DAVA

ABD basınında yer alan haberlerde, şirkete karşı açılan davanın Los Angeles'ta etkili olan yangınlarla bağlantılı açılan davaların ilki olabileceği belirtildi.

ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Beter olun, düşün birbirinize

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıdehide:

Uyarmıştık seni biden. Senin Dünya liderine kafa tutman nelere mal oldu. Reise karşı gelmemen lazımdı.

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Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Allahın sopası yok

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şimdi yangında zarar gören herkes yangın çıkardı diye zararlarını ödetmek için düdükleyecek birilerini aramaya başladı orman içinde milyarlarca dolar değerinde ahşap kolay alev alan binalardan yerleşim yeri kurmak aptallıktır bu onlara ders olurmu bilmem osmanlı zamanındada büyük İstanbul yangınından sonra ahşap binalardan dolayı şehrin büyük bir kısmı yanmıştı

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