Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam

Resmi Gazete'de yayımlandı! Muayene ücretlerine 10 kat zam

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi 2 liradan 20 liraya çıktı.

TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Buna göre, yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

MUAYENE ÜCRETİ 20 LİRA OLACAK

Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenler için yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.

ERDOĞAN SÜREYİ 31 ARALIK 2027'YE KADAR UZATABİLİR

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Muayene ücretlerine 10 kat zam
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
img

Aldatan erkek arkadaşından başkası ile yatakta çektiği görüntüyü paylaşarak intikam aldı
img

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin iki yıldızını da yanına alıyor

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
ÖTV muafiyetli araç alımında yeni dönem başladı

Araç alımında yeni dönem! Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Güney Kore devlet başkanı gözaltında

Ülke tarihine geçti! Verdiği karar sonunu getirdi

Son Dakika Haberleri

Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL? Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? Resmi Gazete bugün (15 Ocak) atama kararları neler? Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.