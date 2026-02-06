Sosyal Medya Üzerinden Yatırım Dolandırıcılığı Soruşturması: 154 Şüpheli Tespit Edildi, 16 İlde Operasyon

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medyadan yatırım vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıkta 50 paravan şirket üzerinden milyonlarca liralık para trafiği tespit edilirken, 154 şüpheli belirlendi ve 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle çok sayıda yurttaşı dolandıran organize bir yapıya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttıkları, vatandaşlara kısa sürede yüksek kar vaat ettikleri ve "IN.Pro" adlı uygulama aracılığıyla paraları paravan şirket hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bu hesaplardan aktarılan paraların farklı banka hesapları üzerinden kripto platformlarına gönderilerek izinin kaybettirildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı, yalnızca ilk aşamada beş mağdurun toplam 115 milyon 595 bin 965 TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Devam eden teknik soruşturmada farklı mağdurların da hedef alındığı ve yeni dolandırıcılık eylemlerinin belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 50 paravan şirket, bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen üç kuyumcu firması ile banka ve kripto hesaplarını kullandıran çok sayıda kişi dahil olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44'ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi.

İstanbul merkezli olarak 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm yapısının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.