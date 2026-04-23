Haberler

Bakan Göktaş'tan Sosyal Hizmetler Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine İlişkin Açıklama: Düzenlemelerimizin Ülkemize Hayırlı Olmasını Diliyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi'nin kabul edildiğini duyurdu. Yapılan düzenlemelerle birlikte doğum izinleri 24 haftaya çıkarken, sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik de yeni yükümlülükler getirildi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler Kanun Teklifinin kabul edilmesine ilişkin, "AK Parti Grubumuz ve Cumhur İttifakımız başta olmak üzere, bu süreçte yoğun çaba sarf eden ve destek veren tüm milletvekillerimize yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi yeni bir seviyeye taşıyacak düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Göktaş, doğum izinleri ile sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu düzenlemelerle birlikte; Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya çıkardık. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş annelerimize 8 haftalık ilave izin hakkı tanıdık. 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Okul, kreş ve yurt gibi çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışmasını yasakladık. Yaşlı bakım hizmetlerimizin köklü sembolü Darülaceze'yi, güçlü sosyal devlet anlayışımızla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

