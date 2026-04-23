Bakan Göktaş'tan Sosyal Hizmetler Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine İlişkin Açıklama: Düzenlemelerimizin Ülkemize Hayırlı Olmasını Diliyorum

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler Kanun Teklifinin kabul edilmesine ilişkin, "AK Parti Grubumuz ve Cumhur İttifakımız başta olmak üzere, bu süreçte yoğun çaba sarf eden ve destek veren tüm milletvekillerimize yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi yeni bir seviyeye taşıyacak düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Göktaş, doğum izinleri ile sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğum izinleri ile sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemelerimizi de içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı."

Bu düzenlemelerle birlikte; Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya çıkardık. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş annelerimize 8 haftalık ilave izin hakkı tanıdık. 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Okul, kreş ve yurt gibi çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışmasını yasakladık. Yaşlı bakım hizmetlerimizin köklü sembolü Darülaceze'yi, güçlü sosyal devlet anlayışımızla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.

Kaynak: ANKA