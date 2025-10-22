Haberler

Sosyal Güvenlik Sistemini Güçlendirme Stratejileri Konuşuldu

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilim Kurulu Toplantısında sosyal güvenlik sistemini güçlendirecek stratejileri ve dijital yenilikleri ele aldıklarını açıkladı. Toplantıda, yeni nesil çalışma modellerine uygun sigorta düzenlemeleri değerlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerçekleştirdikleri Bilim Kurulu Toplantısında, sosyal güvenlik sistemini güçlendirecek stratejileri, aktüeryal dengeyi gözeten reform alanlarını, yeni nesil çalışma modellerine uygun kapsayıcı sigorta düzenlemelerini ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele aldıklarını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, alanında uzman akademisyenlerin ve bürokratların katılımıyla Bakanlığın faaliyetlerini, politika ve programlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek stratejileri, aktüeryal dengeyi gözeten reform alanlarını, yeni nesil çalışma modellerine uygun kapsayıcı sigorta düzenlemelerini ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele aldık. Türkiye Yüzyılı'nın sosyal güvenlik vizyonunu inşa etmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmek ve çağın gerekliliklerini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
500
