Sosyal Güvenlik Sistemine Yönelik Bilim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanında uzman akademisyenlerin ve bürokratlarımızın katılımıyla; Bakanlığımızın faaliyetlerini, politika ve programlarını Bilim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirdik. 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda; sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek stratejileri, aktüeryal dengeyi gözeten reform alanlarını, yeni nesil çalışma modellerine uygun kapsayıcı sigorta düzenlemelerini ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele aldık. Türkiye Yüzyılı'nın sosyal güvenlik vizyonunu inşa etmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmek ve çağın gerekliliklerini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.